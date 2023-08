Zorgen bij Zeeuws-Vlaamse pomphouders om stijging benzineprijs: ‘We zitten al in een recessie’

Toevallig had Claire Sponselee het er net over met haar moeder, vertelt ze aan de pomp in Stekene, net over de grens. ,,Dat ik vijf dagen geleden voor vijftig euro erin heb gegooid, en nu gewoon weer. Dat is toch eigenlijk niet normaal? Alles wordt duurder, ik weet het. Maar ik begin nu echt te merken dat ik minder overhoud.”

Toch zal Claire haar auto niet laten staan. ,,Ik woon in Kloosterzande. Mijn vriendin woont in Rotterdam. Als we elkaar willen blijven zien, dan zal het gewoon wel moeten. Dus probeer ik het maar zo voordelig mogelijk te maken door zoveel mogelijk in België te tanken. Als ik in Hulst moet zijn, rij ik altijd even de grens over naar de pomp. Nu ga ik met mijn moeder naar Antwerpen. Gooi ik de tank gelijk even vol.”