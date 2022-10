Zeven scholieren werken één dag voor het gemeentebestuur: “Loon dat ze verdienden ging naar het goede doel”

Sint-Niklaas Sint in de Piste maakt zich op voor 28ste editie: “Uitge­groeid tot één van de grootste circusfes­ti­vals van de Benelux, en misschien wel van Europa”

Het circusspektakel Sint in de Piste staat in de startblokken voor haar 28ste editie in Sint-Niklaas. Het mega-evenement heeft twaalf voorstellingen op het programma, verwacht zo’n 30.000 bezoekers en kan per show op 220 medewerkers rekenen. Nieuw dit jaar zijn de genummerde plaatsen. Sint in de Piste vindt plaats op 19, 20, 26 en 27 november op de Grote Markt.

12 oktober