“Zelfs Snoop Dogg draagt míȷ́n sloefkes!”: tatoeëerder Jadran Beauprez beschildert schoenen tijdens lockdown

Volledig scherm Snoop Dogg met de 'sloefkes' van Jadran Beauprez uit De Klinge. © Instagram

Jadran Beauprez (42) is sinds zes jaar eigenaar van tattooshop Golden Mirror in De Klinge. In normale tijden leeft hij zich volop uit op de huid, maar tijdens de lockdown moest hij op zoek naar een andere creatieve uitlaatklep. En dat vond hij op het canvas van Vans-schoenen, populair bij skaters. “Schilderen op doek of op Vans-schoenen is eigenlijk bijna hetzelfde. De materialen lijken op elkaar. Ik had al gezien dat er in de Verenigde Staten heel wat tatoeëerders bezig zijn met ‘customized shoes’. Bij ons is dat iets heel nieuws. Het sprak me heel hard aan. Zo ben ik daarmee aan de slag gegaan, toen alles op slot ging.”

Jaren 90

Zijn eerste drie paar beschilderde schoenen waren in geen tijd verkocht. “En ik vond het leuk. Het was meteen een heel aangename, creatieve bezigheid. Het zijn allemaal unieke stukken, zoals tattoos dat ook zijn. Voor inspiratie heb ik de platen en films uit de jaren 90 naar boven gehaald, met vooral beelden en figuren uit de hiphop- en metalscene. Ik wilde niet zomaar iets op de schoenen schilderen, het moest ook voor mij passen. En dan werkte ik per week twee à drie paar af. In totaal zal ik nu ongeveer al een veertigtal paar schoenen beschilderd hebben.”

Volledig scherm De schoenen voor Snoop Dogg. © RV

Amerika

Zijn aanvankelijk creatieve tijdverdrijf kreeg een onverwacht mooie wending, toen B-Real van Cypress Hill een paar van zijn schoenen in een populaire televisieshow in de Verenigde Staten droeg. “Dat komt eigenlijk door Christian Olde Wolbers, een Antwerpenaar die bassist is geworden bij de Amerikaanse band Fear Factory, één van mijn favoriete bands van weleer. Ik had hem een paar schoenen bezorgd, in de stijl van één van hun albums uit de jaren negentig. Hij was er heel blij mee. En via hem heeft ook B-Real van Cypress Hill een paar gekregen, net als onder meer Sheila E, de drumster van Prince. Dat is uiteindelijk ook Snoop Dogg ter ore gekomen, en hij wilde óók een paar. Eén van zijn assistenten nam daarvoor contact op. Dat is ‘megazot’ natuurlijk. Die schoenen heb ik een paar weken geleden opgestuurd naar Amerika. Een paar dagen geleden zag ik dan een foto van Snoop Dogg en zijn vrouw, op zijn Instagram, met mijn gepersonaliseerde schoenen aan. Dat is echt geweldig: een Amerikaanse superster met 57 miljoen volgers die dan mijn sloefkes uit De Klinge draagt (lacht).”

En nu? Schoenen in plaats van tattoos? “Nee. Ik ga me er wel nog mee bezighouden, maar daar een fulltime job van maken, dat is niet makkelijk, denk ik. Het blijven ook schoenen. Mensen gaan geen honderden euro’s betalen voor een paar schoenen. Maar ik heb er heel erg van genoten en als er opdrachten binnenlopen, kan ik het altijd overwegen en plannen. Er is ook contact geweest met Vans. Als ik er tijd voor heb, waarom niet. Maar ik ben vooral ook héél blij dat volgende week maandag mijn tattooshop weer open mag. En hopelijk open mag blijven!”

