Zeeuws reisverslag uit Dublin

Sint-Pauwels Eerste diensten­cen­trum ‘De Vlasbloem’ opent de deuren: “Ruim aanbod activitei­ten samen op één plaats”

Het gloednieuwe dienstencentrum De Vlasbloem in de Zandstraat in Sint-Pauwels heeft zondag officieel de deuren geopend. In het nieuwe complex is er onder meer een groot binnenplein met plaats voor 300 personen, een horecazaak en een winkeltje.

29 januari