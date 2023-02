WIN: duotickets voor ‘Per(r)ongeluk! van theater Cusforda

Sint-Gillis-Waas/Sint-Pauwels PFAS-vervuiling in speelbos Blokstraat en Zandstraat

Er is een PFAS-vervuiling vastgesteld in het speelbos Sint-Helena in de Blokstraat in Sint-Gillis-Waas en in de Zandstraat in Sint-Pauwels. Aan de omwonenden wordt gevraagd om geen grondwater te gebruiken om te drinken, te koken of om de moestuin water te geven. Volgens de burgemeester is er geen reden tot grote ongerustheid.

