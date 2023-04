Willem Imandt was in Indië een heel grote naam

Café Recupel geeft nieuw leven aan afgedankte elektroni­sche toestellen op Grote Markt: “Ongebruik­te haardroger kan iemand anders gelukkig maken”

Wie ongebruikte elektrotoestellen in huis heeft kan die vandaag en morgen binnenbrengen bij Café Recupel op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Dat deed ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Hij leverde een haardroger in, die net als al het andere ingezamelde materiaal naar de kringwinkel gaat of wordt gerecycleerd.