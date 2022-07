Wilbert Dhondt en Harry De Wolf krijgen titel van ereschepen

Wilbert Dhondt was CD&V-schepen van 2012 tot 2022. Al vanaf zijn aanstelling kreeg hij de bevoegdheden Cultuur en Feestelijkheden. Daar kwamen later ook nog Toerisme, Kunstonderwijs, Kerkhoven, Wonen en Openbare Gebouwen bij. In totaal was Wilbert Dhondt 14 jaar lid van de gemeenteraad. Op 1 januari van dit jaar droeg hij zijn schepensjerp over aan Matthias Van Zele (CD&V).