Wielrenster Yoica (29) krijgt jaar na amputatie opnieuw professionele koersfiets: “Volgend seizoen wil ik terug wedstrijden rijden”

Spaghetti­fes­tijn voor startgeld 1.000 kilometer Kom op tegen Kanker: “Fietsen voor iedereen die we verloren hebben of vecht tegen de ziekte”

Met een spaghettifestijn wil het fietsteam ‘Ride 4 Hugo’ geld in het laatje brengen om het startgeld samen te krijgen voor de 1.000 kilometer fietsen van Kom op tegen Kanker. Het etentje vindt plaats op zaterdag 15 april in VTS3 in de Breedstraat in Sint-Niklaas.