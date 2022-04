Wielrenster (28) verliest voet na zwaar verkeersongeval: “Ze keek enorm uit naar haar eerste wedstrijd”

Sint-Gillis-Waas/Assenede Van The Voice naar de bierketels: Sebastiaan is de “zingende brouwer” van The Musketeers

Sebastiaan Carron (25) uit Assenede schopte het vijf jaar geleden tot de kwartfinales van The Voice, en zorgt nu voor muziek in brouwerij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas. Daar werkt hij al twee jaar als brouwer. “Maar zingen doe ik alleen als ik weet dat er niemand is”, lacht hij. Donderdag treedt hij voor eerst sinds lang op in het Brouwerijcafé.

13 april