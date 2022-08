Werd kleuter Dean (4) in flat vermoord? Reconstructie moet duidelijkheid brengen

De Kock is nog altijd hoofdverdachte in de moord op en ontvoering van de 4-jarige Dean Verberckmoes, die op 17 januari dood werd teruggevonden op het Nederlandse eiland Neeltje Jans. Het precieze aandeel van zijn vriendin Romy W. is tot vandaag nog onduidelijk. Een wedersamenstelling in hun appartement in Sint-Gillis-Waas moet nu duidelijkheid brengen of ze een actieve rol had in de dood van de kleuter of schuldig verzuim pleegde door de feiten te verzwijgen. Het koppel zit vandaag nog altijd in de cel en legt tegenstrijdige verklaringen af.