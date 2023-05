WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Sint-Gillis-Waas

Scholen kleuren paars: “LGBTQ+ bespreek­baar maken in de klas om discrimina­tie tegen te gaan”

De stad hullen in regenboogkleuren: dat is morgen de bedoeling tijdens de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie. Een oproep die alvast gehoor kreeg in centrum voor deeltijds onderwijs Newton in Sint-Niklaas, waar de leerlingen banken schilderden, LGBTQ+ bespreekbaar maken in de klas én het personeel paars draagt.