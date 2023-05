WEER. Kans op bewolkt weer in Sint-Gillis-Waas vanochtend

Veeboer Marc De Boey krijgt eerste Groene Pluim: “Hij legt brug tussen boeren en natuurvere­ni­gin­gen”

Veeboer Marc De Boey uit Meerdonk heeft de eerste Groene Pluim van politieke partij Groen in Sint-Gillis-Waas gekregen. De prijs is een erkenning voor lokale initiatieven die op een sociale of ecologische manier een bijdrage leveren aan de maatschappij.