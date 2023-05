WEER. Helder weer in Sint-Gillis-Waas vanochtend

Snelheids­over­tre­ding tijdens testrit in zone 30 levert bestuurder rijverbod op: “Auto heb ik uiteinde­lijk niet gekocht”

Een testritje met een elektrische auto in Belsele heeft een bestuurder een rijverbod van 15 dagen opgeleverd. De man werd in de Kleemstraat geflitst met een snelheid van 80 kilometer per uur. Op die plaats is de maximum toegelaten snelheid 30 kilometer per uur.