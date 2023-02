Wase Hulpdienst neemt nieuwe ziekenwagen in gebruik

Sint-Niklaas Passages spant snaren voor jubileume­di­tie: “Avontuur­lij­ke ontdek­kings­tocht over alle muzikale grenzen heen”

Het eigenzinnig muziekfestival Passages is zondag aan haar 10de editie toe in het SteM in Sint-Niklaas. Zo’n 240 bezoekers maken zich op voor een avontuurlijke ontdekkingstocht over alle muzikale grenzen heen.

10 februari