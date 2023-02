Wandelaars met helikopter uit Land van Saeftinghe gehaald

Stekene Dieven aan de haal met dure zadels uit paardenpen­si­on: “Eentje kost al gauw tussen de 2.000 en 4.000 euro”

Dieven hebben ingebroken in een paardenpension in de Hinnenstraat in Stekene. De daders gingen aan de haal met elf zadels ter waarde van duizenden euro’s. Volgens de eigenaar van het paardenpension, die liever anoniem blijft, gaat het om een professionele dievenbende die al een tijdje in heel het land actief is.