Waar slaap ik, wat kost mijn bier, wat mag ik niet missen? Dit moet je weten als je naar Vestrock gaat

First things first, waar kan ik Vestrock vinden?

Op het eiland in de Buitenvest, aan de rand van de stad. De entree vind je aan de Stationsweg, tegenover de voormalige Rabobank. Kom je met de auto? Dat is geen probleem. Verwacht geen helse tochten van Lowlands- achtige proporties vanaf de parkeerplaats naar de ingang, het festivalterrein is op wandelafstand. Fietsers kunnen hun stalen ros parkeren in de fietsenstalling, vlakbij de entree. Volg de bordjes en je auto of fiets is zo geparkeerd.