Vrouwenbeweging Markant start nieuw werkjaar op met hippe sanseveria’s

Sint-Niklaas Familie De Corte - Sax opent dit weekend The Padel Point: “Grootste padelcom­plex van Sint-Niklaas”

Op de site van de voormalige discotheek The Ritz kan je dit weekend voor de eerste keer kennismaken met de nieuwe padelclub ‘The Padel Point’. “Het is meteen het grootste padelcomplex van de stad. We beschikken over vier overdekte en twee buitenterreinen”, zegt de familie De Corte-Sax.

26 augustus