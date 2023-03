Vrijwilligers reden vorig jaar 1.491 keer uit om minder mobiele mensen op te halen: “Enorm dankbaar voor inzet”

“Dankzij een team van 28 vrijwillige chauffeurs kunnen we met beide diensten inwoners naar allerlei bestemmingen brengen”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Als gemeente zijn we enorm dankbaar voor hun inzet. Vorig jaar legden de chauffeurs van de MMC samen 32.110 kilometer af, verdeeld over 1.201 ritten. De Handicar reed vorig jaar 11.028 kilometer, wat goed was voor 290 ritten. Als gemeente willen we dit aanbod verderzetten. Daarbij kunnen we op de steun rekenen van heel wat lokale ondernemers, die een aangepaste minibus ter beschikking stellen.”