In het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes in januari, zijn vanochtend de voorbereidingen van de reconstructie van de feiten in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas gestart. Sinds 6 uur is de omgeving van het appartement van de verdachten Dave De Kock en Romy W. afgesloten, meldt het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas.

De reconstructie vindt plaats in het pand in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas, waar de 35-jarige Belg Dave De Kock en zijn 25-jarige Nederlandse vriendin Romy W. woonden. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou er woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean Verberckmoes het laatst gezien werden, een nacht logeren.

Het lichaam van Dean Verberckmoes werd op maandag 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in de provincie Zeeland. De 35-jarige De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Volgens het onderzoek stak De Kock in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 januari de grens met Nederland over en liet hij het lichaam van de jongen zaterdagmiddag achter op Neeltje Jans in Zeeland.

De onderzoeksrechter in Dendermonde vroeg zijn overlevering voor de moord op en de ontvoering van Dean Verberckmoes. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam besliste eind februari om de overlevering toe te staan, en hij werd in maart overgebracht naar België. Volgens zijn Nederlandse advocaat kon De Kock alleen schuldig verzuim verweten worden, en is hij niet schuldig aan ontvoering of moord.

Zijn vriendin Romy W. werd in de nacht van 17 op 18 januari opgepakt tijdens een huiszoeking in het pand in Sint-Gillis-Waas. Ze werd ook aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar Romy W. en De Kock legden tegenstrijdige verklaringen af over het lot van Dean. De vrouw had in het begin van het onderzoek verklaard dat ze Dean voor het laatst met Dave De Kock gezien had, en dat ze niets te maken had met zijn dood.