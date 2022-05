Voedselpakketten Welzijnshuis worden verser en gevarieerder: gemeente gaat samenwerken met sociale kruidenier

De voedselpakketten worden om de twee weken aangeboden. In tussentijd heeft De Rudder plannen om een ruimte in het Welzijnshuis in te richten met koelcellen en een keuken. “Op die manier zullen we op alle momenten verse producten in ontvangst kennen nemen, bewaren en meegeven aan mensen die het nodig hebben buiten de momenten van Slaatje Praatje. We denken zelfs aan het invriezen van overschotten van maaltijden die gemaakt worden in de keuken van het plaatselijke woonzorgcentrum. De koelcellen en keuken zullen gesponsord worden door de plaatselijke Rotaryafdeling en Eurosun Keukens. Daarvoor zijn hen heel dankbaar.”