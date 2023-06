Vestrock is kerst, carnaval en koningsdag ineen

Het blijft toch wonderbaarlijk. Als The Prodigy wil, kan het ieder festival dat het wil afsluiten. Bij wijze van spreken hoeven de Britten de telefoon maar te pakken, en het is geregeld. Maar dit jaar wilde de legendarische dancerock-act naar Vestrock. Daar staan geen tachtigduizend bezoekers, wat de band gewend is, maar een stuk of 15.000. Op geen enkel ander festival in de Benelux is The Prodigy deze zomer te zien. Het zegt alles over de naam en populariteit die het festival in iets meer dan tien jaar heeft opgebouwd.