Verwarde Oekraïense man verschanst zich gewapend in woning: “Hij zou mentale problemen hebben”

De man bevindt zich alleen in de flat en houdt niemand gegijzeld. Hij zou mentale problemen hebben en dreigt vooral zichzelf te verwonden maar ook anderen die tussenbeide willen komen. De man beschikt niet over vuurwapens, maar wel over messen. Daarom nemen de hulpdiensten geen enkel risico. Het zou gaan om een man van Oekraïense origine. Volgens buurtbewoners verblijft hij sinds drie maand in Sint-Gillis-Waas, samen met zijn vrouw en een kind van twintig maanden. Hij zou ook nog gevochten hebben aan het front in Oekraïne. Sindsdien kampt hij met mentale problemen. Die hadden geleid tot moeilijkheden in de relatie. De politie moest vrijdagochtend al verschillende keren langskomen op het adres omdat er problemen waren.