Verkeersmaatregelen in Sint-Gillis-Waas tijdens wielerwedstrijd Kemzeke

Meerdonk Kinderen spelen gloednieuw speeltoe­stel van basis­school GOM in: “Alles draait om ravotten”

In de gemeentelijke lagere school GOM in de Margrietstraat in Meerdonk is maandagochtend een gloednieuw speeltoestel ingespeeld. De installatie zal niet alleen gebruikt kunnen worden door de leerlingen van de gemeenteschool, maar ook door de kinderen uit de buitenschoolse opvang en het deeltijds kunstonderwijs.

19 september