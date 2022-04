Verhuurbedrijf Real bouwt nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen

Sint-Gillis-Waas Daar is de zon, daar zijn de aardbeien: “Populari­teit alleen maar gestegen door coronacri­sis”

Met het mooie weer draaien de aardbeienautomaten in onze regio overuren. Ook bij Aardbeien De Paep in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas is het een komen en gaan van klanten. “Sinds de coronacrisis is de populariteit van aardbeien nog gestegen”, ondervinden Maarten De Paep en Yasmine Smeets.

