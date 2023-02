Vechtersbazen veroordeeld na schermutseling aan café

Sinaai Sporthal Sinaai doet het binnenkort overdag zonder zaalwach­ter: "Toegang wordt geautomati­seerd"

De toegang tot de sporthal in Sinaai zal overdag met een badgesysteem gebeuren, en niet langer via een zaalwachter. Als het systeem een succes wordt, zal het ook ingevoerd worden in de sporthal van Nieuwkerken. De stad is momenteel volop bezig met alle technische voorbereidingen.

