Vanaf zaterdag opnieuw doorgaand verkeer in Sint-Niklaasstraat: werfzone schuift begin juli op naar Parkstraat

De werkzaamheden in de Sint-Niklaasstraat zijn nodig voor het plaatsen van nieuwe nutsleidingen. Het project is opgedeeld in verschillende periodes. Tijdens de vijfde fase die startte in maart werd de straat onderbroken tussen de Doornstraat en de Bosstraat. Vanaf zaterdag 18 juni gaat de straat terug deels open voor het verkeer. “De werkzaamheden aan de kant van het fietspad zijn al voltooid”, meldt het gemeentebestuur. “De aannemer werkt enkel nog aan de overzijde. Fietsers moeten niet langer het verkeer kruisen en kunnen op een veilige manier via het fietspad de werf voorbijrijden. De werkzaamheden aan de overzijde van de baan regelen we vanaf volgende week met verkeerslichten. Bijkomend verwijderen we de afsluiting in de Bosstraat ter hoogte van de Doornstraat.”