Van The Voice naar de bierketels: Sebastiaan is de “zingende brouwer” van The Musketeers

De coaches van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen vochten vijf jaar geleden bijna letterlijk om Sebastiaan Carron. Meteen na zijn eerste noten draaiden alle stoelen zijn richting uit, en was Bart Peeters de gelukkige die hem in zijn team kreeg. Sebastiaan strandde uiteindelijk in de kwartfinales en ging daarna niet verder in de muziekwereld. “Ik maakte mijn studies biochemie af en begon te werken”, vertelt hij. “Twee jaar geleden ging ik aan de slag als brouwer bij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas. De passie voor bier is misschien wel iets dat elke Vlaming in zich heeft. Het is zo’n mooi product. Waarom hoef ik ongetwijfeld niemand nog uit te leggen. De brouwerijsector lijkt bovendien sterk op de muziekbranche. Het is een kleine wereld waar iedereen elkaar kent. Het enige doel is iets te maken dat mensen kunnen smaken. In de muziekwereld is dat niet anders.”