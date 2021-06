Twee wegenarbeiders zwaargewond nadat vrachtwagen inrijdt op signalisatievoertuig

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Antwerpen waar een ploeg wegenarbeiders werken aan het uitvoeren waren. De vrachtwagenchauffeur had blijkbaar het signalisatievoertuig niet tijdig opgemerkt. Hij reed aan hoge snelheid in op de vrachtwagen van Trafiroad die was uitgerust met een botsabsorbeerkussen. Door de klap werd het voertuig van de wegenwerkers tot tegen de middenberm gekatapulteerd. Twee arbeiders liepen hierbij zware verwondingen op aan het hoofd en de ledematen. Levensgevaar is er gelukkig niet. Beide slachtoffers werden afgevoerd naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. De aanrijdende vrachtwagen kwam deels in de zijberm van de snelweg terecht. Door het ongeval is de rijbaan van de E34 richting Antwerpen volledig versperd. De brandweer is ter plaatse om de brokstukken te ruimen en de gelekte olie op te kuisen. De takelwerken zullen wellicht nog een tijdje in beslag nemen.