Twee inbraken in Buitenstraat: dieven aan de haal met som geld

Celstraf en contactver­bod met elkaar voor koppel dat meisje (14) probeerde te ontvoeren: “Pistool, BDSM-lei­band, handboeien en massa spanband­jes lagen klaar”

Hij een aanzienlijke effectieve celstraf, zij een voorwaardelijke straf. Maar vooral: Tom R. en Wendy C. uit Zwijndrecht kregen van de rechtbank in Dendermonde ook een contactverbod met elkaar opgelegd. In september 2022 probeerden zij, verkleed als bewakingsagenten, een veertienjarig meisje te ontvoeren aan een tramhalte in Melsele. Lagen daarvoor klaar: een pistool, BDSM-leiband, handboeien en een massa spanbandjes. Relaas van een hallucinant verhaal.