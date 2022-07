Tractor en hooiwagen in lichterlaaie

Tijdens het oogsten van het kurkdroge stro was brand ontstaan. Zowel de tractor als de aangepikte hooiwagen gingen volledig in vlammen op. Ook een groot deel van het pas gedorste veld stond in lichterlaaie. De brandweer had de handen vol met de bluswerken. De brand ging gepaard met een rookpluim die kilometers ver in de omtrek te zien was. Ook in Vrasene ging vandaag al een landbouwmachine in vlammen op bij het persen van strobalen.