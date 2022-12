Toneelgezelschap Willen is Kunnen staat na zeven jaar opnieuw op de planken van eigen Parochiehuis

“We voerden onze laatste voorstelling in november van 2015 op in het Parochiehuis”, blikt Rudy Van Bunder van Willen is Kunnen terug. “Dat was toen onze 70se opvoering in De Klinge. Toen de zaal in 2016 uit veiligheidsoverwegingen gesloten werd, kwamen we zonder locatie te zitten. We weken uit naar zaal Malpertuus in het Nederlandse Clinge. Daar zetten we drie stukken op de planken. Nu zeven jaar later is het Parochiehuis vernieuwd, en is ook coronacrisis voorbij. We zijn blij dat we eindelijk terug in ons eigen dorp kunnen spelen. Ondertussen moesten we helaas afscheid nemen van Jeannine Van de Vyvere, die onze stukken in Clinge regisseerde en jarenlang actrice was bij ons gezelschap. Ze overleed in maart van dit jaar. “