Toen Arthur ‘mooie meid’ Anny zag werd hij op slag verliefd; vandaag vieren ze 65 jaar huwelijk

Sint-Niklaas Nieuwe scholen voor Heyerdahl, De Ark en De Tovertuin: “Huidige gebouwen hebben limieten bereikt”

GO! scholengroep Waasland gaat drie nieuwe scholen bouwen: voor leefschool Heyerdahl aan de nieuwe Clementwijk, voor freinetschool De Ark in de Koningin Astridlaan en voor basisschool De Tovertuin in de Noordlaan. De eerste werkzaamheden starten al in april.

9 februari