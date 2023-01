Tiental meldingen van vuurwerk op oudejaarsavond, één dronken Nederlander opgesloten in de cel

De eerste melding kwam er al rond 18.15 uur uit de omgeving van Sint-Gillis-Waas. Vooral in De Klinge werd het vuurwerkverbod aan de laars gelapt. Daar werd ook een dronken Nederlander opgepakt die enkele auto’s had beschadigd. Hij trapte onder meer een zijspiegel af van een auto en sloeg de ruit in van een ander voertuig. De man werd opgepakt en mocht de rest van de nieuwjaarsnacht in de cel doorbrengen. In Beveren waren er dit jaar opmerkelijk minder meldingen van vuurwerk dan andere jaren. Er werden ook nergens vechtpartijen vastgesteld.