Kortslui­ting tijdens frietjes bakken: oververhit­te lamp veroor­zaakt smeulbrand

Een smeulende lamp heeft zondagmiddag voor een klein brandje gezorgd in een huis in de Moerlandstaat in Sint-Niklaas. Tijdens het bakken van frieten was er een kortsluiting ontstaan, waardoor een lamp in de slaapkamer oververhit was geraakt.