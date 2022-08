Sterren kijken in De Klingse Warande: “Natuurgebied met relatief weinig lichtvervuiling”

Meerdonk Ferm opent eigen boekenruil­kast op pleintje: “Hier droomden we al lang van”

Vrouwenorganisatie Ferm Meerdonk heeft een eigen boekenruilkast geopend in het dorp. Net naast de kast op het pleintje in de Turfbankenstraat staat niet toevallig een zitbank. “De ideale plaats voor een rustmoment of een leuke babbel over een goed boek”, zegt voorzitster Cindy Hermans.

28 juli