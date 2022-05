Sportsite Houtvoort wordt een vijfde groter dankzij extra terreinen: nieuwe speel- en sportzones, skatepark en mountainbikeheuvel: “De kinderen dachten zélf mee over het plan”

Sint-Niklaas School Forum Da Vinci zit in het nieuw: “Meer comfort en uitstra­ling voor onze 900 leerlingen”

School Forum Da Vinci in de Parklaan in Sint-Niklaas zit in het nieuw. Een derde van alle gebouwen op de site werd gerenoveerd en gemoderniseerd. “De oude vleugels uit de jaren 60 waren dringend aan een opknapbeurt toe", is directeur Sandra Flamen trots op het resultaat.

20 mei