Spelende kinderen veroorzaken brand in weiland

Sint-Gillis-Waas/Sint-Niklaas Expo geeft ander beeld van cliënten dagverzor­gings­huis: “Bezoekers krijgen gegaran­deerd goed gevoel”

De fototentoonstelling ‘Sun is shining’ in de gemeentelijke bibliotheek in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas geeft een andere kijk op dagverzorgingshuis Noah in Sint-Niklaas. “De expo laat de cliënten stralen”, klinkt het.

5 augustus