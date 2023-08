Sint-Gillisse kadobon ook digitaal te koop: “Maar fysieke bon blijft behouden”

Expo ‘Tand des tijds’ duikt in het verleden: fossielen vertellen verhaal van evolutie mens en dier

De Belgische Vereniging voor Paleontologie (BVP) organiseert de tentoonstelling ‘Tand des tijds’ in de bibliotheek van Sint-Gillis-Waas. De expo is te bezichtigen vanaf vrijdag 4 augustus en de toegang is gratis.