Schutter café Pitstop op 42-jarige leeftijd overleden

De feiten zorgden destijds voor een schokgolf in de gemeente. Wim Felix, toen 24 jaar, was op 20 mei 2004 na een ruzie aan de deur gezet van café Pitstop in Sint-Pauwels waar een karaokefeestje aan de gang was. De jongeman keerde terug met een vriend om wraak te nemen op de cafébezoekers. Hij trok een wapen en schoot vier mensen neer aan de deur van de zaak. De 35-jarige Eddy Martens, broer van de uitbater, kwam om het leven. De toen 17-jarige Jean-Matthieu Pieters werd in het gezicht geraakt en verloor zijn linkeroog. Tim Sack, destijds 22, werd geraakt in de rug en de knie, maar overleefde de aanslag. Sandra Cornu was 18 en werd getroffen in het been. Zij raakte lichtgewond.