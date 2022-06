Schoolkinderen GBS Kompas krijgen Belgian Red Flames Justine en Tine op bezoek

Kemzeke Verbeke Foundation, het meest eigenzinni­ge museum van het land, viert zijn 15-jarig bestaan: “Een atoom­schuil­kel­der, hoogspan­nings­mast of legerheli­kop­ter… ik toon gewoon wat ik zelf graag zie”

“Sans Dieu, sans Maître, sans Roi et sans Droits”. Het is de lijfspreuk van Geert Verbeke (69) en ook de titel van de jubileumtentoonstelling van zijn Verbeke Foundation in Kemzeke. Het meest eigenzinnige museum van het land krijgt geen euro subsidie maar doet het volledig op eigen kracht met 50.000 bezoekers per jaar. De succesformule? “Ik toon gewoon wat ik zelf mooi vind. En dat moet niet per se niet altijd kunst zijn.”

12 juni