Samen met Sengers is beachvolleyballer Boehlé weer de baas in de eredivisie

DE LOKALE RADIO. Goldies Radio, het trotse én succesvol­le levenswerk van Pierre (73): “Als ‘piraat’ begonnen, elke dag riskeerden we een politie-in­val”

“Onze jingles waren altijd een erezaak. We lieten ze inzingen in Dallas, 27 jaar geleden. Daarmee zijn we nog steeds uniek in de Benelux.” Pierre Cant (73) is al 27 jaar de stille kracht achter Goldies Radio. Hoewel muziek en radio hem door de aderen gieren, is hij zelf nog geen seconde op antenne geweest op zijn eigen zender. Hoe dat komt? Wij kwamen het te weten tijdens een bezoekje aan de Goldies-studio, pal boven het bowlingcentrum van Sint-Niklaas.