RIVM kijkt naar bruikbaarheid oude bloedstalen voor PFAS-onderzoek

Nieuwe hoop voor 11 jaar oude cold case? Jef Vermassen vraagt extra onderzoek na dubbele moord op Nikki (22) en Zyra (25)

11 jaar na de dubbele moord op Nikki Cavé (22) en Zyra Weiss (25) in Nieuwkerken-Waas heeft advocaat Jef Vermassen dinsdag, in de raadkamer van Dendermonde, om bijkomend onderzoek gevraagd. De onopgehelderde executie van het koppel, in de villa van Nikki’s ouders, blijft immers tal van vragen oproepen. Wie is bijvoorbeeld de kandidaat-autokoper die even voor de moord opdook?