Restaurant Hof ter Polder gooit handdoek in de ring: “Na veel ups en downs hoofdstuk afsluiten”

Meer dan 600 bezoekers voor jobbeurs met 2.000 vacatures: “Wachtlijst van bedrijven om hier te mogen staan”

De tiende editie van de jobbeurs in Beveren trok dinsdag meer dan 600 bezoekers. Die hadden keuze uit een aanbod van meer dan 2.100 vacatures in de regio. Toch raken de technische profielen maar moeilijk ingevuld. “Bedrijven moeten steeds meer bereid zijn om zelf een bijkomende opleiding aan te bieden maar de schaarste zit in alle sectoren. Zelfs schoonmaakster is vandaag een knelpuntberoep”, klinkt het bij VDAB.