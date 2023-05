Relaxte en liefdevolle sfeer op Graauwrock voor Specials

Park achter kerk wordt ‘Park Leo Vercruys­sen’: “Eerbetoon aan belangrijk cultureel figuur in het dorp”

Het park achter de kerk in Meerdonk is omgedoopt tot Park Leo Vercruyssen. De groenzone had tot nu toe nog geen officiële naam. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat pastoor Leo Vercruyssen werd aangesteld als pastoor in Meerdonk.