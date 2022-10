Reconstructie moord op Dean (4) in Sint-Gillis-Waas: verdachten Dave De Kock en Romy W. geven afzonderlijk hun versie van feiten

In het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes in januari, gaat op dit moment de reconstructie door van de feiten in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas. De speurders willen achterhalen wat er net gebeurd is in het appartement van verdachten Dave De Kock en Romy W. De verdachten worden daarbij afzonderlijk gevraagd naar hun versie van de feiten.

Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet.

Lees alles over de dood van kleuter Dean in ons dossier.

De reconstructie vindt plaats in het pand in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas, waar de 35-jarige Belg Dave De Kock en zijn 25-jarige Nederlandse vriendin Romy W. woonden. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou er woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean Verberckmoes het laatst gezien werden, een nacht logeren.

Tegenstrijdige verklaringen

Met de reconstructie willen de speurders een tijdlijn maken van de gebeurtenissen op woensdag 12 januari om na te gaan welk aandeel De Kock enerzijds en Romy W. anderzijds hadden bij de dood van Dean. De kans is namelijk groot dat Dean al dood was toen De Kock met de kleuter doorreed in Sint-Gillis-Waas, al staat dat niet vast.

Beiden legden daarover eerder ook tegenstrijdige verklaringen af. Romy W. had in het begin van het onderzoek verklaard dat ze Dean voor het laatst met De Kock gezien had, en dat ze niets te maken had met zijn dood. Volgens zijn Nederlandse advocaat kon De Kock alleen schuldig verzuim verweten worden, en is hij niet schuldig aan ontvoering of moord. Dave De Kock zou verklaard hebben dat het kind van de trap gevallen was, en dat hij de hulpdiensten niet durfde bellen omwille van zijn verleden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Reconstructie moord op Dean Verberkcmoes. © Kristof Pieters

Reconstructie van start gegaan

Sinds 6 uur deze ochtend heeft de Civiele Bescherming de omgeving van het voormalige appartement van de verdachten afgesloten. Ook op het terras aan de achterkant staat een tent die nieuwsgierige blikken moet weren.

Verdachten Dave De Kock en Romy W. zijn ter plaatse met hun respectievelijke advocaten Peter Verpoorteren en Bart De Decker. Zij gaven geen commentaar. Ook de onderzoeksrechter houdt nog altijd vast aan een persstop in de zaak.

De moeder van Dean kan de reconstructie volgen op een scherm. Zij wordt bijgestaan door advocaat Jef Vermassen. Andere aanwezigen zijn onder meer gerechtspsychiater Paul Lodewyck, de wetsdokter, de onderzoeksrechter en aanklager Serge Malefason.

Alle actie speelt zich momenteel af in het appartement aan de Kerkstraat. Zowel De Kock als Romy W. moeten tijdens de reconstructie apart van elkaar hun versie van de feiten geven. Na afloop van de reconstructie zullen de speurders de verklaringen met elkaar confronteren. Het is echter nog maar zeer de vraag of de twee verdachten vandaag zullen meewerken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Kristof Pieters

Het lichaam van Dean Verberckmoes werd op maandag 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in de provincie Zeeland. De 35-jarige De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Volgens het onderzoek stak De Kock in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 januari de grens met Nederland over en liet hij het lichaam van de jongen zaterdagmiddag achter op Neeltje Jans in Zeeland.

De onderzoeksrechter in Dendermonde vroeg zijn overlevering voor de moord op en de ontvoering van Dean Verberckmoes. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam besliste eind februari om de overlevering toe te staan, en hij werd in maart overgebracht naar België.

Zijn vriendin Romy W. werd in de nacht van 17 op 18 januari opgepakt tijdens een huiszoeking in het pand in Sint-Gillis-Waas. Ze werd ook aangehouden op verdenking van moord en ontvoering.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm Fotomontage: Dean Verberckmoes (4) en Dave De Kock (34) © rv

LEES OOK