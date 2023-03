Radartoren bij Kreverhille geen trekpleister? Rechter betwijfelt het: ‘Hulst heeft zelf voor trap gekozen’

Bewoners van Kreverhille, nabij Ossenisse, stonden dinsdag in de Middelburgse rechtbank tegenover de gemeente. Zij zijn groot tegenstander van de radartoren die vlakbij hun huis aan de Westerschelde staat. In het gehucht waar vrijwel nooit iets gebeurt, is het plots drukker. ‘Dankzij’ de radartoren, die publiekelijk toegankelijk is. De bewoners ervaren parkeer,- geluids- en lichtoverlast en het gebouw zou niet in het landschap passen. Zij willen dat de trap langs de radartoren verdwijnt, zodat de toren niet meer te beklimmen is.