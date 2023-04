Proeverij in Nieuw-Namen na alarm ontruimd, maar het bier smaakt er daarna niet minder om

Giganti­sche kadekranen komen toe in haven na reis van drie maanden: “Noodzake­lijk voor groei van terminal DP World”

Drie gigantische containerkranen zijn zaterdagmiddag per boot toegekomen aan de terminal van DP World in de Waaslandhaven in Doel. De kranen waren een kleine drie maanden onderweg vanuit Shanghai, en maken deel uit van een totale investering van 200 miljoen in de uitbouw van de terminal.