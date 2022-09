Prijzen voor huizen en appartementen in Sint-Gillis-Waas stijgen fors

Sint-Pauwels Politie houdt controle in strijd tegen inbraken

De politiezone Waasland-Noord heeft het voorbije weekend deelgenomen aan de grootschalige controleactie ‘Goliath’ in Oost-Vlaanderen. Er werden mobiele patrouilles uitgestuurd over het hele grondgebied, maar er was ook een statische controle in de Potterstraat in Sint-Pauwels.

12 september