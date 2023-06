Politie speurt naar inbrekers maar treft vooral verkeersovertreders aan

Twaalf drugsuitha­lers laten zich haven binnensmok­ke­len in lege containers

In de Waaslandhaven zijn de voorbije week meerdere drugsuithalers opgepakt. Het gaat om 11 meerderjarigen en 1 minderjarige van Nederlandse nationaliteit. Opvallend is dat ze niet de haventerminal binnendrongen, maar zich lieten binnensmokkelen in een lege container.