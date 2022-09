Politie klist winkeldief in Colruyt

Sint-Gillis-Waas Gemeente schaft beurte­lings parkeren af: “Het bemoei­lijkt aanleg van groen en parkeervak­ken”

Beurtelings parkeren wordt afgeschaft in Sint-Gillis-Waas. De gemeente voert straat per straat een systeem van vaste parkeerplaatsen in. Dat is onder meer al het geval in de Stationstraat.

5 september